Делегация из Белоруссии посетила предприятие «Метровагонмаш»

Представители Республики Беларусь посетили завод «Метровагонмаш», который находится в Мытищах. Визит состоялся в рамках заседания межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила: «Визит подчеркнул прочность партнерских связей между российскими и белорусскими предприятиями и подтвердил готовность к дальнейшему развитию кооперации».

АО «Метровагонмаш» — одно из ведущих российских предприятий в области транспортного машиностроения, которое сотрудничает с Минским метрополитеном уже 40 лет. За последние годы компания поставила в Республику Беларусь 48 новых вагонов «Минск-2024».

Во время визита белорусской делегации провели по производственным цехам «Метровагонмаша». Гости увидели полный цикл создания поездов для минского метро, в производстве которых используются комплектующие и оборудование белорусского производства. Также сотрудники предприятия представили делегатам новейшие разработки, включая поезд «Москва-2026».