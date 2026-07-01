Делегация из Балашихи приняла участие в съезде «Единой России»

На мероприятие собрались делегаты со всей России. Во время встречи огласили список кандидатов в Государственную думу, которых определили жители регионов на предварительном голосовании.

Свою гражданскую позицию на предварительном голосовании выразили свыше 630 тысяч избирателей, среди них — 52 тысячи человек из Балашихи. Это один из наиболее высоких результатов по стране.

«На сегодняшний день у нас выдвинуты все кандидаты в Государственную думу и Московскую областную Думу. Это достойные представители разных профессий. Ожидается обновление состава на 30%, среди новых кандидатов — молодежь», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Среди кандидатов от Московской области — глава округа Сергей Юров.

«Для меня это очень важный, осознанный шаг. На протяжении последних более чем 20 лет я работаю в системе органов местного самоуправления региона. Я очень хорошо знаю и понимаю проблемы наших городских округов за счет реализации Народной программы „Единой России“», — поделился он.

Следующий этап съезда «Единой России» состоится 22 августа. Такие мероприятия проводят и другие политические партии. С кандидатами на выборы уже определились в ЛДПР и КПРФ, а само голосование будет проходить с 18 по 20 сентября.