Делегация из Азии посетила КПО «Нева» в Солнечногорске

Представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии посетили комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Гостям показали российские технологии и оборудование для переработки и сортировки отходов.

Участниками встречи стали представители посольств Мьянмы, Лаоса, Сингапура, Брунея, а также Делового совета Россия-АСЕАН и Россия-Мьянма. Иностранной делегации продемонстрировали очистные сооружения комплекса, работу установки обратного осмоса и продукцию, полученную в результате очистки и обработки фильтрата.

Гости также увидели выращенные с использованием технического грунта сельскохозяйственные и садовые культуры. После они посетили музей «Культурный слой», где выставляются находки, обнаруженные работниками комплекса по переработке отходов «Нева». Завершился визит делегатов круглым столом на тему развития национальной комплексной системы обращения с отходами.

«В рамках международного сотрудничества продолжаем обмен опытом в сфере обращения с отходами. Зарубежные специалисты выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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