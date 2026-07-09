Делегация ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» провела выездную встречу

Восьмого июля две тысячи двадцать шестого года Комитет лесного хозяйства Московской области посетила делегация ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба».

Специалистам учреждения продемонстрировали возможности региональной диспетчерской службы Комитета. Гости изучили современные подходы к отслеживанию пожарной обстановки на территории лесного фонда и координации действий лесопожарных подразделений при ликвидации возгораний.

В ходе встречи председатель Мособлкомлеса Алексей Ларькин и руководитель ГКУ МО «МОС АВС» Алексей Монмарь обсудили вопросы содержания обводненных торфяников в Луховицком и Егорьевском муниципальных округах Московской области. Речь также шла о привлечении аварийно-восстановительной службы к тушению лесных пожаров и обмене данными о возгораниях.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей совместной работе по обеспечению пожарной безопасности в лесах Подмосковья.