Межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия» открылся в Подмосковье. На протяжении четырех дней в Сергиевом Посаде обменяются опытом активисты со всей страны, а также из Белоруссии. Участие в форуме примут свыше 1,5 тысячи человек.

Основную программу форума разделили на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, для ребят подготовили разнообразные мероприятия, в которых будут участвовать интересные спикеры и эксперты.

«Надеемся, что участники с пользой проведут время, обретут новых друзей и надолго запомнят эти четыре дня нашего форума», — отметила она.