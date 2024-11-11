Делегация Белоруссии примет участие в форуме «Мы — Россия» в Подмосковье
Межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия» открылся в Подмосковье. На протяжении четырех дней в Сергиевом Посаде обменяются опытом активисты со всей страны, а также из Белоруссии. Участие в форуме примут свыше 1,5 тысячи человек.
Основную программу форума разделили на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, для ребят подготовили разнообразные мероприятия, в которых будут участвовать интересные спикеры и эксперты.
«Надеемся, что участники с пользой проведут время, обретут новых друзей и надолго запомнят эти четыре дня нашего форума», — отметила она.
Для участников проведут мастер-классы, паблик-токи и встречи с известными людьми. Среди них блогер и филолог Мария Смолина, телеведущий Павел Смелов, корреспондент «360» и актер кино Дмитрий Степанищев и другие эксперты.
«Молодежь — это будущее. И для того, чтобы мы могли что-то подчеркнуть от наших старших коллег, чтобы узнать какую-то новую информацию, нужно больше встречаться. Здесь, в Подмосковье, нам очень хочется послушать наших коллег из России, узнать что-то полезное для себя и, я уверена, это нас вдохновит на новые свершения», — поделилась представительница движения медиаволонтеров Министерства образования Республики Беларусь Юлия Медведева.
Форум завершится в среду праздничным концертом.