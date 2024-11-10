Межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия» стартовал в Московской области. Это ключевое мероприятие для молодежи региона проходит во второй раз. В этом году его принял Наро-Фоминский городской округ. Участие в форуме примут свыше 1,5 тысячи молодых людей.

Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе отметила, что в прошлом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялся первый молодежный фестиваль «Мы — Россия», который собрал участников не только из Подмосковья, но и из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году к ним присоединились гости из Белоруссии.

«Надеемся, что участники с пользой проведут время, обретут новых друзей и надолго запомнят эти четыре дня нашего форума», — отметила Швелидзе.

Основная программа форума начнется завтра и будет разделена на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Участники смогут выбирать направления в соответствии с собственными предпочтениями.

В течение следующих трех дней пройдет серия паблик-токов. Среди спикеров — филолог, блогер и тренер по эффективной коммуникации Мария Смолина, которая расскажет о создании популярных блогов, а также о том, как писать посты, которые вызовут резонанс у аудитории.

Телеведущий и тренер по публичным выступлениям Павел Смелов поделится секретами речевой гибкости и навыков импровизации, которые помогут уверенно выступать в любых ситуациях. Корреспондент телеканала «360», актер кино Дмитрий Степанищев расскажет о том, как найти свое призвание и наладить коммуникацию с окружающими.

Форум завершится праздничным концертом в среду, в ходе которого выступят молодые музыканты.