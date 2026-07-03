Делегация Балашихи посетила конференцию отделения «Единой России»

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» были приняты решения о выдвижении кандидатов в Мособлдуму. Претендентов определяли жители на предварительном партийном голосовании. В нем в балашихе приняли участие 52 тысячи человек.

Кандидатом от «Единой России» по избирательному округу 19 (Балашиха и Реутов) утвержден Игорь Брынцалов.

«Жители Московской области хотят видеть Россию великой, благополучной страной. Гордятся ее достижениями людьми, высоко оценивают работу нашего президента. Мы выдвигаем наших представителей в Мособлдуму. Мы сформировали сильную команду кандидатов как по одномандатным округам так и по партийным спискам», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Список партии возглавит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Московская область стала самым конкурентным регионом россии — 13 человек на место против семи по стране.

«Время открытого и честного диалога. нужно уметь отвечать на сложные вопросы, помогать тем, кто оказался в непростой ситуации.Мы должны действовать в соответствии с текущей обстановкой. Пора выходить из зоны комфорта, Мы не выбираем время, в которое мы живем, но мы решаем, как себя вести в это время. И если ситуация требует от нас отказа от личного комфорта ради интересов страны, то надо этот выбор сделать», — добавил Игорь Брынцалов.

Всего в партийном предварительном голосовании победу одержали 129 кандидатов. По итогам выборов в сентябре состав Мособлдумы может обновиться на треть.