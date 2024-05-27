Делегации городов-побратимов посетили Наро-Фоминск к 395-летию

День города отпраздновали в Наро-Фоминске. К 395-летию округ посетили делегации из городов-побратимов.

Гостями праздника стали делегации городов-побратимов Наро-Фоминска, представители администрации и Совета депутатов. Они возложили венки и цветы к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

«Мы посетили могилу Неизвестного солдата и возложили цветы, отдавая дань памяти погибшим защитникам нашего города, а в их лице — всем погибшим за свободу и освобождение нашей родины», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Праздничные мероприятия охватили весь округ. На главных площадях городов и поселений появились детские аттракционы, ростовые куклы, ярмарочные палатки. В парках и на стадионах прошли соревнования, анимационные программы, квесты и мастер-классы. На музыкальных сценах — в режиме нон-стоп шли концертные программы.

Состоялось открытие культурного центра Fabrik, который станет новой точкой притяжения креативных людей и коллективов Наро-Фоминска.

(«Здесь практически без остановок, чуть ли не каждый день проходят различные мероприятия — различного формата и направленности. Сегодня у нас тут выставка-ярмарка, а завтра уже пройдет очень интересный форум. Этот центр очень удобен во всех планах — и логистика, и доступность, и внешний вид, и техническая оснащенность», — рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Степаненко.