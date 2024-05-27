Делегации городов-побратимов посетили Наро-Фоминск к 395-летию
День города отпраздновали в Наро-Фоминске. К 395-летию округ посетили делегации из городов-побратимов.
Гостями праздника стали делегации городов-побратимов Наро-Фоминска, представители администрации и Совета депутатов. Они возложили венки и цветы к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.
«Мы посетили могилу Неизвестного солдата и возложили цветы, отдавая дань памяти погибшим защитникам нашего города, а в их лице — всем погибшим за свободу и освобождение нашей родины», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.
Праздничные мероприятия охватили весь округ. На главных площадях городов и поселений появились детские аттракционы, ростовые куклы, ярмарочные палатки. В парках и на стадионах прошли соревнования, анимационные программы, квесты и мастер-классы. На музыкальных сценах — в режиме нон-стоп шли концертные программы.
Состоялось открытие культурного центра Fabrik, который станет новой точкой притяжения креативных людей и коллективов Наро-Фоминска.
(«Здесь практически без остановок, чуть ли не каждый день проходят различные мероприятия — различного формата и направленности. Сегодня у нас тут выставка-ярмарка, а завтра уже пройдет очень интересный форум. Этот центр очень удобен во всех планах — и логистика, и доступность, и внешний вид, и техническая оснащенность», — рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Степаненко.
Даты празднования дня города и округа в этом году совпали с всероссийским Днем предпринимателя. Масштабная выставка-ярмарка предприятий Наро-Фоминского городского округа, впервые прошедшая в стенах культурного центра «Fabrik», стала одним из самых популярных пунктов праздничной программы.
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