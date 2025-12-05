Деятельность бетонного завода проверили в Мытищах

Специалисты администрации Мытищ провели встречу с жителями деревни Беляниново и собственниками завода. Предприятие долгое время работало с нарушениями закона, причиняя вред экологии населенного пункта и близлежащией территории.

Совместно с сотрудниками администрации в проверке участвовали правоохранители и контролирующие ведомства, фиксируя все выявленные нарушения. Работа предстоит масштабная и комплексная, но уже на данный момент виден значительный прогресс, отметил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Специалисты ресурсоснабжающих организаций разбираются в законности подключения завода к электричеству, водоснабжению и канализации. Предписания собственникам уже выдали сотрудники «Мособлгаза», так как помещения предприятия, включая капитальные и некапитальные постройки, находятся в охранных зонах. Документ с решением о необходимости демонтажа строений бизнесмены получили от управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов городского округа, так как возведены они с многочисленными нарушениями закона.

Помимо этого, администрация муниципалитета, профильные специалисты и правоохранительные органы организовали круглый стол с жителями, чтобы обозначить дальнейший план действий. Также будет подготовлена дорожная карта с перечнем мероприятий, которые запланированы на каждом из участков. Выездные проверки в деревне Беляниново будут проходить раз в две недели.