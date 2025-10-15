Дефицитные кадры для городских предприятий подготовят в университете в Дубне

В государственном университете «Дубна» готовят узких специалистов под запрос градообразующих предприятий. Сейчас набран второй поток из 28 студентов «Школы инженеров Кронштадта».

Первый поток в Дубне был набран два года назад и 70% его выпускников трудоустроены на предприятиях в Дубне и успешно решают поставленные задачи.

Студентам предстоит двухлетнее обучение в рамках Школы. Оно идет параллельно их основной программе в вузе. У каждого слушателя будет наставник, который поможет погрузиться в работу предприятия.