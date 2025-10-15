Дефицитные кадры для городских предприятий подготовят в университете в Дубне
В государственном университете «Дубна» готовят узких специалистов под запрос градообразующих предприятий. Сейчас набран второй поток из 28 студентов «Школы инженеров Кронштадта».
Первый поток в Дубне был набран два года назад и 70% его выпускников трудоустроены на предприятиях в Дубне и успешно решают поставленные задачи.
Студентам предстоит двухлетнее обучение в рамках Школы. Оно идет параллельно их основной программе в вузе. У каждого слушателя будет наставник, который поможет погрузиться в работу предприятия.
«Основная цель этой школы – подготовить ребят так, чтобы к завершению обучения они прошли процесс адаптации на предприятии и моментально влились в работу, решали сложные задачи. Это не единственное такая программа нашего вуза. Также университет «Дубна» разработал курсы и полноценно сотрудничает с ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», «Промтех-Дубна» и другими предприятиями», - подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
Отметим, в 2027 году ребята станут полноценными сотрудниками «Кронштадта» и Дубненского машиностроительного завода, и за их плечами уже будет серьезная подготовка и солидный опыт работы.