«Это был серьезный вызов». Дефицит учителей в Подмосковье снизился в 10 раз

Губернатор Подмосковья сообщил о снижении дефицита учителей в 10 раз

Меры поддержки и активный поиск специалистов в других регионах позволили почти в 10 раз сократить дефицит учителей в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев озвучил цифры во время традиционного обращения к жителям.

«Строя школы, мы должны также внимательно относиться к учителям. В прошлом году у нас не хватало 2100 учителей, это был серьезный вызов. Мы предложили ряд программ, которые позволили нам уменьшить это количество до 250 педагогов», — сказал Андрей Воробьев.

Он попросил профильное министерство и глав городских округов обратить внимание на оставшиеся вакансии. Вопрос особенно остро стоит в крупных агломерациях.

«Это растущие наши Одинцово, Ленинский, Королев, Мытищи и Химки. Давайте продолжать искать учителей. Очень надеюсь, что мы эти вакансии закроем», — подытожил губернатор.

Преподавателям Подмосковья с 1 января проиндексируют зарплату, а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%.