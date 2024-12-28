Дед Мороз поздравил с Новым годом пассажиров аэропорта Шереметьево в Химках

Из своей снежной резиденции в Москве в аэропорт Шереметьево городского округа Химки приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Они поздравили путешественников с наступающими праздниками.

Путешественники не только сфотографировались с Дедом Морозом и его помощницей, но и получили памятные подарки от волшебных гостей, а также загадали заветные желания. Сказочные герои обошли два терминала. В залах аэропорта Шереметьево звучали праздничные мелодии, а новогоднее оформление создало неповторимое настроение. Особенно приятно встретиться с волшебниками было тем, кто проводит выходные в пути. Дед Мороз и Снегурочка пожелали путешественникам счастливой дороги.

Напомним, что в аэропорту Шереметьево до 10 января будет действовать Почта Деда Мороза. Отправить письмо с пожеланиями можно из зон вылета в терминалах B, С, D.