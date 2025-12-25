Дед Мороз поздравил с Новым годом детей-инвалидов в Подмосковье

Благотворительную новогоднюю акцию провели в Подмосковье в поддержку детей-инвалидов. Дед Мороз посетил 75 ребят, которые получают социальное обслуживание на дому. Волшебник вручил им подарки и провел с ними время.

Дед Мороз посетил Викторию Егорову из Красногорска, а также 14-летнего Илью. Для каждого ребенка создали индивидуальный сценарий встречи, учитывая их особенности и пожелания.

«Уже пятый год мой сын с нетерпением ждет визита Деда Мороза. Это особенно важно для него, так как такие мероприятия помогают сохранить веру в чудеса. Когда Дед Мороз заходит в наш дом, глаза моего ребенка загораются особой радостью», — поделилась мама мальчика.

Заведующая отделением социального обслуживания на дому Наталья Ларина рассказал, что в этом году сюрприз устроили девятилетнему Роману. Его мама рассказала, что ребенок до сих пор мечтает встретиться с Дедом Морозом. Вместе с волшебником он сходил на каток.

Центр поздравляет детей с Новым годок уже пять лет подряд. Родители делятся пожеланиями ребят и составляют список подарков.

«Каждый ребенок с особыми потребностями нуждается в заботе, внимании и вере в чудо. Встречи с добрым волшебником помогают сохранить эту веру и дарят ребятам яркие эмоции праздника», — отметила Ларина.

Акция прошла при организации Центра инноваций социальной сферы Подмосковья.