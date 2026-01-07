Дед Мороз и Снегурочка навестили жителей Павлово-Посадского округа

Главные новогодние герои проводят для жителей всех возрастов интерактивную развлекательную программу. График их визитов расписан до конца праздников: 7 января они будут в деревне Перхурово в 13:00, 8 января — в Гаврино, Носырево, Кузнецы, Андреево и Данилово, а 9 января — в Тарасово, Грибаново и Алексеево.



Глава округа Денис Семенов поздравил жителей с праздником.

«Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и радости в новом году. Пусть сбудутся самые заветные мечты!» — сказал он.