Дебошира в розыске задержали в Коломне

Сотрудники Росгвардии в Коломне задержали дебошира, который находился в розыске. Им оказался 49-летний житель Люберец.

Во время патрулирования улиц стражи порядка получили сигнал тревоги из одного из ресторанов быстрого питания. Когда они прибыли на место, выяснилось, что нетрезвый мужчина пытался разбить стекла, ругался матом на посетителей и вел себя агрессивно.

Правонарушителя задержали и передали полиции. При проверке оказалось, что он уже был судим за разбой и с конца прошлого года числился в розыске.