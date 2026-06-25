Датчики дыма установят в домах многодетных семей в Воскресенске

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску продолжают планомерную работу по обеспечению безопасности многодетных семей. В приоритете — семьи, где риск возникновения пожара традиционно выше, а цена безопасности особенно велика.

Специалисты МЧС проводят с родителями и детьми беседы о правилах пожарной безопасности. Они разъясняют, как правильно эксплуатировать бытовые и газовые приборы, почему нельзя оставлять детей без присмотра и хранить спички в доступных местах, а также как действовать при обнаружении возгорания.

Ключевой элемент профилактической работы — установка автономных дымовых пожарных извещателей. Эти приборы реагируют на появление дыма на ранней стадии возгорания и подают громкий сигнал, способный разбудить спящих людей и вовремя предупредить об опасности.

В завершение каждого визита сотрудники МЧС вручают родителям памятки с номерами экстренных служб и инструкцией на случай пожара. Важно, чтобы каждый член семьи, включая детей, знал: при обнаружении огня необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных по телефону 101 или 112.