«Данные надежно защищены». Воробьев — о цифровых платежках за ЖКУ в Подмосковье
Андрей Воробьев напомнил о переходе на цифровые платежки за ЖКУ
Большинство жителей Подмосковья получили возможность отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ в пользу электронных аналогов. По добровольному согласию абонентов платежки будут приходить на «Госуслуги», рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Многие жители уже пользуются электронными платежками за коммунальные услуги, однако раньше они получали дубликат в почтовый ящик. Теперь в рамках пилотного проекта в Подмосковье можно полностью перейти на цифровые квитанции.
«Это упростит процесс оплаты, сделает его безопаснее и экологичнее: ваши данные надежно защищены», — написал губернатор в Telegram-канале.
Перейти на цифровые платежные документы можно через региональный портал. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, нажать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие. При этом до 20-го числа каждого месяца можно оформить возврат к бумажным версиям.
«Уверен, это нововведение сделает жизнь в нашем регионе еще комфортнее», — сказал Воробьев.