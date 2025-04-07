Андрей Воробьев напомнил о переходе на цифровые платежки за ЖКУ

Большинство жителей Подмосковья получили возможность отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ в пользу электронных аналогов. По добровольному согласию абонентов платежки будут приходить на «Госуслуги» , рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Многие жители уже пользуются электронными платежками за коммунальные услуги, однако раньше они получали дубликат в почтовый ящик. Теперь в рамках пилотного проекта в Подмосковье можно полностью перейти на цифровые квитанции.

«Это упростит процесс оплаты, сделает его безопаснее и экологичнее: ваши данные надежно защищены», — написал губернатор в Telegram-канале.