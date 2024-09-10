Даниил Сухов из Ногинска выиграл Гран-при конкурса художников в Туапсе

Воспитанники Ногинской детской художественной школы приняли участие во всероссийском культурно-образовательного проекта «Грандиозный пленэр в „Орленке“» в Туапсе. Гран-при художественного конкурса выиграл Даниил Сухов.

Фестиваль проходил в лагере «Звездный» в Туапсе. Среди участников были 15 воспитанников Ногинской детской школы искусств. Все они вместе с преподавателем Анастасией Орлиной получили дипломы конкурса. Высшей награды проекта «Танцующие краски моря» удостоился 16-летний Даниил Сухов.

Пять дней ребята участвовали в мастер-классах от профессиональных художников и преподавателей, лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов. В рамках фестиваля члены жюри провели открытые просмотры работ детей, где участвовало 434 воспитанника художественных школ и студий России.