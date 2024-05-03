Дачникам Подмосковья напомнили правила регистрации недвижимости | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 22:46 Дачникам Подмосковья напомнили правила регистрации недвижимости пресс-службы администраций

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Сотрудники БТИ, Росреестра, местной администрации и Минимущества провели традиционные весенние встречи с дачниками. Консультации по вопросам регистрации недвижимости и не только прошли в городских округах Ступино, Шаховская и Кашира.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, поставить на учет и зарегистрировать право на недвижимость в Подмосковье по упрощенной процедуре можно без административных препятствий за три дня.

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«При подаче документов через МФЦ — до пяти рабочих дней. Сделать это можно и в майские праздники, если до сих пор по каким-то причинам собственники этого не сделали», — рассказала Адигамова.

Дачники также узнали, как максимально эффективно обеспечить пожарную безопасность в СНТ в весенне-летний период, вывезти мусор, и наладить взаимодействие с энергоснабжающими организациями.

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