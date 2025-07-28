«Чувствую себя на 25». Силач Русский Халк призвал быть в форме и регулярно обследоваться

Спортсмен-экстремал Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк прошел диспансеризацию в Центральном парке Люберец. Также он призвал жителей Подмосковья следить за своим физическим состоянием и проходить регулярные медосмотры.

«Взрослея, мы не замечаем, как наступают хронические заболевания, и только при регулярных обследованиях можно держать руку на пульсе и быть в хорошей форме, невзирая на возраст. Мне 48 лет, но я чувствую себя как в 25 благодаря спорту и врачам Люберецкой больницы, которые оказывают мне большую поддержку», — рассказал он.

Сейчас Агаджанян готовится к сложным силовым номерам. Пройти обследование Русскому Халку на свежем воздухе удобно — он почти не отрывается от тренировок.

Врачи взяли у силача анализы крови на сахар и холестерин, измерили рост, вес и объемы тела, внутриглазное и артериальное давление, а также сделали электрокардиограмму. Результаты обследований станут доступны Агаджаняну на портале госуслуг.

В конце осмотра спортсмен скрутил в трубочку походную миску, а также посоветовал вести здоровый образ жизни, ставить амбициозные цели и идти к ним.

Напомним, диспансеризацию в парках можно пройти по выходным до конца лета.