Чучело Масленицы рекордной высоты сожгли в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 22 февраля прошло празднование Масленицы, кульминацией которого стало сожжение самого высокого чучела в России. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, высота конструкции составила 25,2 метра, что превышает высоту пятиэтажного дома.

Чучело впервые нарядили в кружевной кокошник и платье с узорами, вдохновленными вышивкой шелком. На его создание ушло 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена. Собрали чучело при помощи строительного крана за неделю до праздника.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что в этом году Масленица была посвящена Году единства народов России. Праздник объединил разнообразные традиции разных регионов.

На празднике выступили российские фолк-коллективы, а также была введена собственная «валюта» — рублин, который можно было заработать, проходя шуточные или силовые испытания, а затем обменять на товары из масленичной лавки.