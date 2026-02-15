Что ждет жителей Подмосковья на праздниках 14 февраля

В предстоящую субботу, 14 февраля, жителей Московской области приглашают принять участие в разнообразных фестивалях и спортивных мероприятиях, проходящих в парках региона. Посетители смогут увидеть парад снеговиков, представление ходулистов, демонстрацию военной техники, поучаствовать в лыжном забеге и других активностях, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в 8:00 состоится благотворительный лыжный забег «Самое время жить», организованный Фондом борьбы с лейкемией. Участникам предстоит преодолеть дистанции от 600 метров до 10 километров. Каждый спортсмен получит медаль с индивидуальной гравировкой. Желающие смогут присоединиться к спортивной разминке, подписать открытки для подопечных Фонда и восстановить силы в точке питания.

В парке «Мечта» в Наро-Фоминском городском округе в 10:00 пройдет турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж». Соревнования посвящены памяти полковника Сергея Джобадзе и всех воинов-участников локальных военных конфликтов. Гости смогут принять участие в состязаниях по стрельбе, разборке-сборке автомата Калашникова, метании ножей и других дисциплинах. Особенностью мероприятия станут демонстрация военной техники и показательные выступления военнослужащих.

В Свердловском парке в Лосино-Петровском городском округе в 12:00 состоится мероприятие «День валенка». Посетители смогут насладиться театрализованной игровой программой, представлением ходулистов, а также поучаствовать в викторине-путешествии и экскурсии по парку, посвященной истории усадьбы Одоевских и Ланских. Кроме того, гости смогут посетить концерт и выставку валенок, научиться новому на мастер-классах и согреться в зоне теплого очага.