Члены Союза журналистов Подмосковья поучаствовали в субботнике в Серпухове

Сотрудники «Серпуховского информационного агентства» и члены местного отделения Союза журналистов Подмосковья поучаствовали в общегородском субботнике. Они привели в порядок территорию возле ротонды в Принарском парке.

В субботнике приняли участие корреспонденты, фотографы и операторы. Они прибрались на территории смотровой площадки с видом на Высоцкий монастырь — излюбленное место жителей города и гостей.

«Апрель — месяц чистоты и благоустройства. Мы каждый год присоединяемся к общегородским субботникам. Сегодня убираемся в Принарском парке, на берегу Нары. Журналисты — люди активные и позитивные. Мы с удовольствием помогаем нашим коммунальным службам наводить порядок в городе», — отметила директор МАУ «Серпуховское информационное агентство, председатель Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева.

Участники субботника подмели дорожки, убрали мусор и листву. На территории ротонды теперь стало еще красивее.