Члены Союза журналистов Подмосковья поучаствовали в субботнике в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Сотрудники «Серпуховского информационного агентства» и члены местного отделения Союза журналистов Подмосковья поучаствовали в общегородском субботнике. Они привели в порядок территорию возле ротонды в Принарском парке.

В субботнике приняли участие корреспонденты, фотографы и операторы. Они прибрались на территории смотровой площадки с видом на Высоцкий монастырь — излюбленное место жителей города и гостей.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
4/4

«Апрель — месяц чистоты и благоустройства. Мы каждый год присоединяемся к общегородским субботникам. Сегодня убираемся в Принарском парке, на берегу Нары. Журналисты — люди активные и позитивные. Мы с удовольствием помогаем нашим коммунальным службам наводить порядок в городе», — отметила директор МАУ «Серпуховское информационное агентство, председатель Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева.

Участники субботника подмели дорожки, убрали мусор и листву. На территории ротонды теперь стало еще красивее.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте