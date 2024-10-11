Члены профсоюза Мытищинской больницы приняли участие в акции в поддержку семьи

В Мытищинской больнице участники профсоюзного комитета присоединились к Всероссийской акции «За достойный труд». Они организовали импровизированную игру на тему семейных отношений.

В это году Всероссийская акция прошла под девизом: «Достойный труд — основа благополучия семьи».

«В нашей игре мы затронули именно эти духовные и нравственные аспекты семьи. Затронули и тему финансового благополучия. Для комфортных и стабильных отношений в семье, это тоже очень важно», — пояснила председатель профсоюзного комитета Мытищинской больницы Любовь Кикоть.

Более 1600 медиков состоят сейчас в профсоюзном комитете Мытищинской больницы. В их числе много многодетных и медицинских семей. В конце года по решению участников профсоюза отметят каждую отличившуюся семью медиков.

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