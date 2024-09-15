Члены Дмитровского совета ветеранов посетили музей канала имени Москвы

Пенсионеры из Дмитровского совета ветеранов посетили с экскурсией музей канала имени Москвы. Мероприятие для них организовал депутат «Единой России» Петр Прокопык.

На экскурсии по музею канала имени Москвы ветераны увидели экспозицию, рассказывающую о проектировании, строительстве и функционировании канала в разные годы, а также в период Великой Отечественной войны. Здесь же пенсионеры ознакомились со стендами, на которых запечатлены работники канала.

«Экскурсия — это прекрасный способ расширить свой кругозор, узнать что-то новое о нашем округе. Она помогает не забывать историю и ценить то, что мы имеем сегодня», — сказал муниципальный координатор партпроекта «Старшее поколение» Петр Прокопык.

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