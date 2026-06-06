Член союза художников Подмосковья провела мастер-класс в Талдомском музее

В Талдомском историко-литературном музее член союза художников Подмосковья Ксения Абрамюк провела мастер-класс на тему «Дом с мезонином». Участниками стали почти два десятка жителей и гостей округа.

Ксения Петровна рассказала, что ее вдохновляет архитектура старинных деревянных домов Талдома. «Наверняка, прогуливаясь по улицам нашего города, вы видели домики с потрясающе красивыми мезонинами, наличниками. Последние несколько лет именно они служат вдохновением для моих творческих работ», — поделилась она.

Участники мастер-класса создавали панно с мотивами талдомской архитектуры. Они использовали керамическую массу, которая по структуре близка к фаянсу. Каждый участник чувствовал себя настоящим художником, раскатывая основу скалкой, перенося эскиз рисунка на получившийся пласт, выбирая цвета и краски.

Мастер-класс стал не только возможностью научиться чему-то новому, но и настоящим праздником творчества. Участники создали свои уникальные произведения, которые, возможно, станут началом их творческого пути. Они унесли с собой не только новые навыки, но и массу положительных эмоций и впечатлений.