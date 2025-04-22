Читальные залы в Воскресенске подключили к сервису «Библиотеки Подмосковья»

Жителям Воскресенска напомнили о том, что учреждения в Воскресенске подключены к цифровому сервису «Библиотеки Подмосковья». Читатели могут найти и заказать книги, получить информацию по наличию литературы и найти ближайшие филиалы на интерактивной карте.

Чтобы воспользоваться порталом «Библиотеки Подмосковья», нужно авторизоваться через портал Госуслуги, получить электронный читательский билет в виде бейджа в мобильном приложении «Мое Подмосковье», в разделе «Кошелек» привязать карту жителя области или «Стрелку» для удобного сканирования при посещении библиотек.

Сотрудники библиотеки в Воскресенске ответят на вопросы, если возникли трудности при регистрации на портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.