Число золотых медалистов выросло на четверть в Люберцах

В 2025-2026 учебном году в Люберцах 215 выпускников окончили школу с золотой медалью — это на 25% больше, чем годом ранее. Всего в муниципалитете завершили обучение 1681 выпускник 11-х классов, из них 362 человека из 29 школ удостоились медалей «За особые успехи в учении».

Наибольшее количество медалистов подготовила гимназия № 1 — 29 человек. В гимназии № 5 медали получили 27 выпускников, по 22 медалиста — в школах № 4, 28 и 54.

«Благодаря нашим выпускникам Люберцы вновь подтвердили статус флагмана образования. В этом году 362 люберчанина окончили школу с медалями. Это больше, чем в прошлом году. На 25 процентов увеличилось и число золотых медалистов. Их в Люберцах 215, годом ранее — 172. Высокие результаты выпускников — итог системной работы образовательных учреждений округа и поддержки со стороны правительства Московской области», — отметил глава округа Владимир Волков.

По итогам Единого государственного экзамена максимальный результат показали 27 выпускников. Три одиннадцатиклассника сдали сразу два экзамена на 100 баллов: Егор Мацыгура из гимназии № 56 по математике и физике, Никита Нестеров из гимназии № 16 «Интерес» по русскому языку и химии, Иван Жулин из лицея № 12 по физике и математике.