Число стобалльников ЕГЭ в Люберцах увеличилось до 17 человек

В городском округе Люберцы после дополнительной пересдачи одного из выбранных экзаменов увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В основной период сдачи ЕГЭ максимальные 100 баллов получили 15 школьников округа. После возможности пересдать один предмет в дополнительные дни по указу президента количество стобалльников выросло до 17.

«По результатам пересдачи Петр Мареев (гимназия № 18) получил 100 баллов по информатике, а Акулина Веверица (гимназия № 46) — по литературе. Поздравляю ребят, их наставников и родителей!» — отметил Владимир Волков.

Ранее в основном этапе максимальный результат показали 15 учеников: по два стобалльника выпустили гимназия № 16 «Интерес», школа № 52 и лицей № 12; по одному — гимназия № 41, школы № 5 в Люберцах и Дзержинском, лицей № 3 в Дзержинском, школы № 27, № 51, Кадетская школа и негосударственная школа «Образ».

Отметим, что в этом учебном году 314 люберецких школьников окончили школу с медалями, из них 172 — с золотыми.