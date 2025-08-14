Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону

По итогам семи месяцев количество самозанятых предпринимателей в Подмосковье превысило 980 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве инвестиций МО.

«Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что в Орехово-Зуеве 15 августа пройдет ярмарка брендов, основателями которых выступают как раз индивидуальные предприниматели. Она развернется на гастрономическом творческом фестивале «100% Креатив» в кластере «Стачка». Узнать о мероприятии и пройти регистрацию можно на официальном сайте.

Поддержку бизнесу в Московской области оказывают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Все меры помощи доступны на региональном инвестпортале.