Число предприятий обрабатывающей промышленности превысило 30 тысяч в Подмосковье

Более 470 тысяч предпринимателей работают в Подмосковье. Из них свыше 30 тысяч заняты в сфере обрабатывающего производства, рассказали в региональном Мининвесте.

Рост количество предпринимателей, работающих в сфере обрабатывающего производства говорит об активном развитии отрасли, отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«В нашем регионе более 30 тысяч МСП представляют собой производственные компании. Это свидетельствует о том, что в структуре малого и среднего предпринимательства Московской области активно развивается производство, а не только услуги и торговля», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что в регионе увеличивается количество социальных предпринимателей. Сейчас их около одной тысячи.

Представители малого и среднего бизнеса в Подмосковье могут получить поддержку. Узнать больше об этом можно на инвестиционном портале.