Число предприятий обрабатывающей промышленности превысило 30 тысяч в Подмосковье
Более 470 тысяч предпринимателей работают в Подмосковье. Из них свыше 30 тысяч заняты в сфере обрабатывающего производства, рассказали в региональном Мининвесте.
Рост количество предпринимателей, работающих в сфере обрабатывающего производства говорит об активном развитии отрасли, отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
«В нашем регионе более 30 тысяч МСП представляют собой производственные компании. Это свидетельствует о том, что в структуре малого и среднего предпринимательства Московской области активно развивается производство, а не только услуги и торговля», — сказала она.
Екатерина Зиновьева добавила, что в регионе увеличивается количество социальных предпринимателей. Сейчас их около одной тысячи.
Представители малого и среднего бизнеса в Подмосковье могут получить поддержку. Узнать больше об этом можно на инвестиционном портале.