Число партнеров предпрофессиональных классов Подмосковья выросло на 20% за год

Предпрофессиональные классы открыли более чем в 90% школ Подмосковья. Они действуют по разным направлениям, включая агротехнологию, IT, медицину, предпринимательство и другие. За последний год число партнеров проекта выросло на 20%.

Учащиеся предпрофессиональных классов сосредоточены на предметах, которые понадобятся им в вузе.

«Образовательная модель „школа — вуз — партнер“ работает в Подмосковье с 2023 года и дает реальные результаты. Сегодня у наших предпрофессиональных классов более 450 партнеров — Росатом, Ростех, группа компаний „Мать и дитя“, МГТУ им. Баумана, МГИМО, МФТИ. За год их стало на 20% больше. Это значит, что старшеклассники у нас изучают профессию не в теории, а уже в связке с реальными работодателями и ведущими вузами страны», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Партнеры участвуют в реализации образовательных программ, проводят экскурсии для ребят, помогают школам с оборудованием. На базе вузов проводят лекции и мастер-классы. Кроме того, ученики получат возможность принять участие в студенческих научно-практических конференциях.

В Минобразования Подмосковья рассказали, что сейчас в связке «Школа — Центральный университет — группа „Т-Технологии“» разрабатывается пилотный проект, по которому учащиеся получат доступ к самым передовым образовательным технологиям и смогут попробовать свои силы в работе над задачами крупнейших российских IT-компаний. Одновременно с аттестатом они получат документ о первой профессии «Цифровой куратор».

В предстоящем учебном году медицинские классы откроют на базе 217 школ. Ключевыми партнерами станут медицинский университет МГИМО-МЕД и группа компаний «Мать и дитя». Вместе с аттестатом ребята смогут получить документы по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». При успешной защите проекта или участии в олимпиаде учащимся добавят 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз.