Число ложных сигналов о лесных пожарах в Подмосковье сократилось на 90%

Количество ложных сигналов о лесных пожарах в регионе сократилось более чем на 90%. Новую систему мониторинга представили на выездном заседании профильного комитета Мособлдумы в Орехово-Зуеве.

Сокращение ложных заявок — это заслуга технологий искусственного интеллекта.

«В 26-м году 250 миллионов рублей направлено на закупку лесопожарной техники. И каждый раз мы совместно боремся за то, чтобы показатели соответствовали реальным потребностям, насколько это возможно», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

За пожарной обстановкой в регионе следят сразу несколькими способами: с помощью видеонаблюдения, наземного патрулирования, авиации и спутников. В этом году около 70% возгораний обнаружили именно камеры.

В Подмосковье 28 лесопожарных станций. Для них уже закупили десятки единиц новой техники и оборудования. Кроме того, в Дмитрове, Голицыне и Шатуре модернизируют противопожарную инфраструктуру.