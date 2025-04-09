Число коммунальных бригад по уборке снега увеличили на время циклона в Дубне

Коммунальные службы в городском округе «Дубна» заранее подготовились к циклону «Зион». Специалисты не стали переоборудовать весь транспортный парк предприятия, зная причуды весенней погоды.

Специалисты МБУ «ЖКУ» пересели с подметально-уборочных машин на технику, которая помогает чистить снег на дорогах и тротуарах, а также обрабатывать их антигололедными средствами. Машины по летней уборке запустят после того, как в округе начнется потепление.

Сейчас три комбинированные машины продолжают уборку и в ночное время, чтобы дороги были готовы к утреннему потоку машин.