Число коммунальных бригад по уборке снега увеличили на время циклона в Дубне

Коммунальные службы в городском округе «Дубна» заранее подготовились к циклону «Зион». Специалисты не стали переоборудовать весь транспортный парк предприятия, зная причуды весенней погоды.
Специалисты МБУ «ЖКУ» пересели с подметально-уборочных машин на технику, которая помогает чистить снег на дорогах и тротуарах, а также обрабатывать их антигололедными средствами. Машины по летней уборке запустят после того, как в округе начнется потепление.
Сейчас три комбинированные машины продолжают уборку и в ночное время, чтобы дороги были готовы к утреннему потоку машин.
«Будем продолжать работы по очистке дорог от снега, пока погода не вернется в свое климатическое русло. Даже ночью бригады МБУ „ЖКУ“ не останавливаются. Техника работает одновременно во всех частях города», — отмечает глава Дубны Максим Тихомиров.
В утренние смены увеличили количество бригад, которые убирают снег и занимаются противогололедной обработкой. На следующей неделе МБУ «ЖКУ» планирует вернуться к уборке смета и мойке дорог.
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