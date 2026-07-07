Число юных футболисток вдвое увеличилось в Люберцах в 2026 году
Последние два года детский футбол активно развивается в Люберцах. В 2026 году порядка 37 детско-юношеских команд в трех возрастных категориях подали заявки на участие в первенстве округа.
В этом году стало больше девочек-футболисток, занимающихся в спортивных школах — как минимум 50, в прошлом году их было около 20.
«Наша гордость: у нас практически в каждой спортивной школе занимаются футболом девчонки, наши самые красивые создания, которые на равных бьются на соревнованиях с парнями, показывают хорошие результаты. Часть девчонок уже попали в крупные московские академии», — рассказал президент Федерации футбола Люберец Сергей Стрекаловский.
В округе развивается и спортивная инфраструктура. В поселке Малаховка после реконструкции открылся обновленный стадион «Труд». А в Люберцах продолжается реконструкция «Торпедо» — здесь появится поле с подогревом и современный физкультурно-оздоровительный комплекс.
«Все ждут открытия, поэтому мы приложим максимальные усилия, чтобы сроки по строительству сократить, и качественный современный новый спортивный объект открылся на территории нашего центрального парка, центральной части города, на территории того стадиона, который здесь всегда и был», — отметил глава Люберец Владимир Волков.
Обновляются и спортивные площадки во дворах домов, причем качество полей там не уступает профессиональным. Тренировочный процесс не затихает круглый год. Даже на каникулах, когда у школьников законные выходные, на полях и в манежах Люберец все так же кипит жизнь: ребята тянутся к мячу и в зной, и в дождь, оттачивая финты, развивая координацию, ловкость и выносливость.