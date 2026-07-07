Число юных футболисток вдвое увеличилось в Люберцах в 2026 году

Последние два года детский футбол активно развивается в Люберцах. В 2026 году порядка 37 детско-юношеских команд в трех возрастных категориях подали заявки на участие в первенстве округа.

В этом году стало больше девочек-футболисток, занимающихся в спортивных школах — как минимум 50, в прошлом году их было около 20.

«Наша гордость: у нас практически в каждой спортивной школе занимаются футболом девчонки, наши самые красивые создания, которые на равных бьются на соревнованиях с парнями, показывают хорошие результаты. Часть девчонок уже попали в крупные московские академии», — рассказал президент Федерации футбола Люберец Сергей Стрекаловский.

В округе развивается и спортивная инфраструктура. В поселке Малаховка после реконструкции открылся обновленный стадион «Труд». А в Люберцах продолжается реконструкция «Торпедо» — здесь появится поле с подогревом и современный физкультурно-оздоровительный комплекс.