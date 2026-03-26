Число бригад скорой помощи увеличат на подстанции в Чехове

В администрации прошло совещание с участием Михаила Собакина, Максима Максимова и исполняющего обязанности главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи. Основным вопросом стало функционирование Чеховской подстанции. Поводом для встречи послужило обращение старосты деревни Курниково, прозвучавшее во время работы выездной администрации.

Заведующая подстанцией Анна Кузнецова разъяснила принцип приоритизации обращений. Все вызовы делятся на три категории. Экстренные, где есть угроза жизни, обслуживаются в течение 20 минут. Неотложные, без явной угрозы, требуют прибытия бригады не позднее чем через два часа. Поликлинические вызовы в рабочее время перенаправляются в амбулаторное звено.

«Медики обратили особое внимание пациентов, что все вызовы фиксируются и отражаются в электронном журнале. При этом при вызове скорой помощи необходимо понимать, к какой категории он будет отнесен», — подвел итог встречи глава округа Михаил Собакин.

На базе подстанции работает диспетчерский пункт регионального объединения. В смене задействованы три диспетчера и два старших врача. Постоянную дислокацию в Чехове обеспечивают 12 бригад, в ближайшее время планируется ввод 13-й. При необходимости на подмогу привлекают свободные экипажи из Подольска, Домодедова и Серпухова. Средняя нагрузка на бригаду в осенне-зимний период составляет 11–14 вызовов в сутки, летом достигает 16.

Штат водителей укомплектован полностью. В текущем году на работу приняли 25 человек, среди которых фельдшеры и медицинские сестры. Взаимодействие с поликлинической службой налажено через роботизированную систему. Главный врач Чеховской больницы сообщил, что программа синхронизирует вызовы по категориям и оперативно информирует заведующих отделениями о поступивших обращениях.

По итогам совещания принято решение приглашать представителей скорой помощи на выездные администрации и встречи со старостами.