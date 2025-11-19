Чирлидеры из Мытищ стали победителями областных соревнований

Спортивная школа «Авангард» вновь подтвердила свой высокий уровень на областных соревнованиях по чир спорту и межрегиональном спортивном фестивале «Чир Спейс». Оба события прошли в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» города Щелково, собрав сильнейшие команды.

Мытищинские спортсменки показали отличные результаты. Золотые награды завоевали взяли чир-двойки: Варвара Козлова и Ксения Федорова, а также Виктория Буева и Варвара Ганибани. Яркая джазовая программа воспитанниц школы в возрастной категории 8-11 лет также подняла их на первую ступень пьедестала.

Золото фестиваля «Чир Спейс» в направлении фристайл завоевали также мытищинские команды. Чир-двойка Алисы Кочерыгиной и Ангелины Криган заняла первое место в джазе. Серебряные медали в этой категории достались чир-паре Валерии Помазановой и Агафьи Шуликиной, а также Арине Кулинцовой в соло-программе с фристайлом. Бронзу завоевала чир-пара Миланы Конкиной и Алисы Тихоновой.

Успех «Авангарда» — результат кропотливой работы тренеров Елены Кравцовой и Светланы Твердовской, которые не только помогают своим воспитанникам достигать спортивных вершин, но и воспитывают в них важные качества: дисциплину, целеустремленность и командный дух.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением.