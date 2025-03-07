Чирлидеры из Лыткарина победили на международном чемпионате

Воспитанники клуба «Рокс» выступили на XVI Чемпионате стран Восточной Европы по чир спорту, который проходил в спортивном комплексе «Академия спорта Динамо» в Москве, завоевав пять призовых мест. Соревнования собрали лучших чирлидеров из разных стран.

По словам судей, спортсмены из Лыткарина продемонстрировали высочайший уровень подготовки и артистизма. Команда представила округ в трех дисциплинах и завоевала несколько медалей. В категории «Чирлидинг-стант» среди спортсменов 12–14 лет первое место завоевала Ксения, «бронзу» получила Арина. В номинации «Чирлидинг-большая группа» среди юношей и девушек той же возрастной категории «золото» завоевала команда «Рокс-бегиннерс».

Среди младших участников, в возрастной группе 8–11 лет, команда «Рокс кидс» выиграла в дисциплине «Малая группа». В этой же номинации среди детей 12–14 лет первое место досталось коллективу «Рокс мини».

«Лыткаринцы взорвали пьедестал почета на таких масштабных соревнованиях. Поздравляем спортсменов и тренеров с грандиозной победой», — сообщили в спортивной школе «Лыткарино».