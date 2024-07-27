Четырнадцатая экспозиция «Импульс. АРТ» открылась в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах открылась четырнадцатая экспозиция в рамках пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Это уникальное мультиформатное место не только предлагает зрителям возможность ознакомиться с креативными и оригинальными экспонатами, но и служит зоной отдыха для всех желающих.

Посетители смогут насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми творцами. Каждый экспонат перенесет вас в удивительный мир красоты и искусства, вдохновляя на новые идеи и открытия.

В рамках торжественного открытия была проведена экскурсия по локациям экспозиции, где каждый гость смог задать вопросы авторам работ и узнать все секреты их создания.

Напомним, что пространство талантливой молодежи «Импульс. АРТ» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 9 августа включительно. Вход свободный.

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