Четырем ветеранам присвоят звание почетного гражданина Богородского округа
Звание «Почетный гражданин Богородского городского округа Московской области» присвоят четырем участникам Великой Отечественно войны. Такую инициативу единогласно поддержали на заседании совета депутатов муниципалитета.
Заслуженную награду получат Клавдия Васильевна Артамошкина, Людмила Ильинична Немцова, Алексей Митрофанович Панкратов и Иван Васильевич Щепа.
«Присвоение высокого звания нашим ветеранам в год 80-летия Великой Победы — это возможность еще раз поблагодарить поколение победителей. Сказать им спасибо за мирное небо над головой, за будущее, которое они выстрадали ценой неимоверных усилий и жертв», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.
Депутаты также отметили, что округ готовится к празднованию 9 Мая. Памятники, мемориалы и места захоронений героев приведут в порядок. Там, где необходимо, будет выполнен косметический ремонт.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.