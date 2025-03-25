Четырем ветеранам присвоят звание почетного гражданина Богородского округа

Заслуженную награду получат Клавдия Васильевна Артамошкина, Людмила Ильинична Немцова, Алексей Митрофанович Панкратов и Иван Васильевич Щепа.

«Присвоение высокого звания нашим ветеранам в год 80-летия Великой Победы — это возможность еще раз поблагодарить поколение победителей. Сказать им спасибо за мирное небо над головой, за будущее, которое они выстрадали ценой неимоверных усилий и жертв», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Депутаты также отметили, что округ готовится к празднованию 9 Мая. Памятники, мемориалы и места захоронений героев приведут в порядок. Там, где необходимо, будет выполнен косметический ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.