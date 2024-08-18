Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта в администрации городского округа. Торжественная церемония прошла в зале заседаний.

Прокурор Наро-Фоминска Василий Атнонов-Романовский и заместитель главы городского округа Елена Кузнецова вручили подросткам цветы и памятные сувениры от Романа Шамнэ.

Данила Коростелев горд, что стал полноправным гражданином России.

«Для того чтобы церемония вручения запомнилась, конечно, надо вручать его в торжественной обстановке. На настроение влияет все: звучит гимн, показывают фильм об истории паспорта, вручают памятные подарки, девочки получают цветы. Это приятно. Сегодня я даже видела у некоторых родителей слезы на глазах», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.