Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта

Фото: Телеканал «360»

Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта в администрации городского округа. Торжественная церемония прошла в зале заседаний.

Прокурор Наро-Фоминска Василий Атнонов-Романовский и заместитель главы городского округа Елена Кузнецова вручили подросткам цветы и памятные сувениры от Романа Шамнэ.

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«Для того чтобы церемония вручения запомнилась, конечно, надо вручать его в торжественной обстановке. На настроение влияет все: звучит гимн, показывают фильм об истории паспорта, вручают памятные подарки, девочки получают цветы. Это приятно. Сегодня я даже видела у некоторых родителей слезы на глазах», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Участники торжественной церемонии познакомились с историей паспорта и сделали фотографии на память.

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