Четырехлетняя девочка травмировала глаз в подольском детсаду

В ряде крупных СМИ и соцсетях начала распространяться некорректная информация о том, что четырехлетняя воспитанница подольского детсада травмировала глаз во время занятий рисованием. Несчастный случай произошел еще летом 2024 года, ребенку сразу же оказали специализированную медпомощь, сообщила в своем Telegram-канал администрация городского округа Подольск.

Информацию о том, что ребенок якобы потерял зрение на один глаз, наткнувшись на карандаш другой воспитанницы, сегодня опубликовали несколько Telegram-каналов.

«Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи», — уточнили в администрации.

После этого девочку доставили в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского для оказания специализированной медпомощи.

По этому факту уже провели ведомственную проверку, но нарушений в действиях сотрудников не выявили. Сейчас проводит проверку Следственный комитет, уточнили чиновники.

Ранее в рязанской школе подросток случайно подстрелил другого ученика из травматического пистолета.