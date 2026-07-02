Четыре жительницы Химок вышли в полуфинал конкурса «Женщина — Герой»
Четыре жительницы Химок стали полуфиналистками регионального конкурса «Женщина — Герой — 2026». Финальное шоу состоится 7 сентября на сцене Театра Российской Армии.
Из 140 претенденток в полуфинал прошли 65. После четырех отборочных этапов в финал выйдут восемь участниц.
«Четыре химчанки в полуфинале конкурса — это большая гордость для нашего округа. Каждая из них вносит свой вклад в развитие города и поддержку людей. Особенно ценно, что среди участниц есть те, кто помогает бойцам СВО и их семьям. Желаю им удачи в конкурсе и уверена, что они достойно представят Химки», — отметила депутат Татьяна Кавторева.
Светлана Фирстова — педагог-психолог, руководит научно-практическим центром «Маяк», помогает семьям участников СВО. В этом году она стала «Химчанкой года — 2026».
Елена Харламова преподает в Центральной детской художественной школе, волонтер, ездит на фронт и пишет военные картины. Она создала серию портретов бойцов 128-й мотострелковой бригады, их выставляли в Белгороде и в «Артишоке». Оба ее деда прошли Великую Отечественную. С 2024 года ее сын защищает Родину.
Анастасия Белоусова пишет стихи с 13 лет, ведет творческий канал. На конкурс она представила стихотворение, посвященное брату, вернувшемуся с СВО с ранением.
Юлия Оболенская — педагог-психолог школы № 20, в 2025 году стала победительницей всероссийской премии «Разговоры о важном» в номинации «Создавая важный разговор».