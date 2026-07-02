Из 140 претенденток в полуфинал прошли 65. После четырех отборочных этапов в финал выйдут восемь участниц.

«Четыре химчанки в полуфинале конкурса — это большая гордость для нашего округа. Каждая из них вносит свой вклад в развитие города и поддержку людей. Особенно ценно, что среди участниц есть те, кто помогает бойцам СВО и их семьям. Желаю им удачи в конкурсе и уверена, что они достойно представят Химки», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Светлана Фирстова — педагог-психолог, руководит научно-практическим центром «Маяк», помогает семьям участников СВО. В этом году она стала «Химчанкой года — 2026».

Елена Харламова преподает в Центральной детской художественной школе, волонтер, ездит на фронт и пишет военные картины. Она создала серию портретов бойцов 128-й мотострелковой бригады, их выставляли в Белгороде и в «Артишоке». Оба ее деда прошли Великую Отечественную. С 2024 года ее сын защищает Родину.

Анастасия Белоусова пишет стихи с 13 лет, ведет творческий канал. На конкурс она представила стихотворение, посвященное брату, вернувшемуся с СВО с ранением.

Юлия Оболенская — педагог-психолог школы № 20, в 2025 году стала победительницей всероссийской премии «Разговоры о важном» в номинации «Создавая важный разговор».