Четыре жителя Солнечногорска прошли в региональный этап конкурса амбассадоров

На площадке «Альянс Коворкинга» в Солнечногорске прошел муниципальный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». В нем приняли участие 20 активистов.

В состав жюри вошли депутат фракции «Единая Россия» и главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, начальник управления информации и обратной связи с населением администрации округа Илья Винниченко, исполняющая обязанности директора молодежного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина и исполняющая обязанности директора автономного учреждения «Клуб Солнечногорья „Активное долголетие“ Виктория Сазоненко.

«В рамках конкурса участники продемонстрировали портфолио, личную карточку волонтера, достижения и ответили на вопросы комиссии. В результате были определены лидеры, вышедшие на региональный этап конкурса: Ольга Гаврилюк, Дарья Грибанова, Анастасия Пичугина и Екатерина Хмелевская», — прокомментировала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

В ходе регионального этапа активисты будут анализировать кейсы по современным вызовам в сфере волонтерства и работать над командными социальными проектами. По итогам экспертная комиссия определит 100 самых активных и креативных участников, которых пригласят на образовательный интенсив.