Четыре выпускницы получили максимальный балл на ЕГЭ по химии в Коломне

Сразу четыре выпускницы коломенской школы № 14 получили максимальный результат на Едином государственном экзамене по химии. Их успех позволил педагогу Елене Мартыновой войти в число лучших учителей Московской области по итогам 2025–2026 учебного года.

Учитель химии школы № 14 Елена Мартынова вошла в список педагогов Подмосковья, подготовивших наибольшее количество стобалльников. Высший результат на ЕГЭ по химии в этом году показали ее ученицы Вероника Макарова, Дарья Брежнева, Алена Кошелева и Альбина Супрун.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев поздравил выпускниц и их наставницу с выдающимся достижением. Он отметил, что получение сразу четырех стобалльных результатов стало свидетельством высокого уровня подготовки школьниц и профессионализма учителя, пожелав им новых успехов, достижений и побед.

Кроме того, городской округ Коломна вошел в число 12 лучших муниципалитетов Московской области по количеству стобалльных результатов на ЕГЭ. В общей сложности выпускники Коломны и Озер получили 27 максимальных баллов.