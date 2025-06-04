Четыре водозаборных узла реконструируют в поселках Люберец до конца 2027 года

Традиционное совещание прошло в администрации Люберец. На нем обсудили планы по обновлению четырех водозаборных узлов в населенных пунктах округа. Работы должны провести до конца 2027 года.

«В 2025 году в план включены проектно-изыскательские работы по ВЗУ-11 в поселке Малаховка и ВЗУ-21 в поселке Красково, а также по ВЗУ-1 и ВЗУ-3 в городе Дзержинский», — сказала заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

Рабочие капитально отремонтируют здания, обновят насосное оборудование и установят станции водоподготовки. В Дзержинском проведут ремонт резервуаров чистой воды. Строительно-монтажные работы должны начаться в следующем году.

Отметим, что реконструкция станет возможной благодаря государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».