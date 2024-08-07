Четыре учебных учреждения отремонтируют в Павловском Посаде к сентябрю

Фото: Администрация Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде идет капитальный ремонт школы-интерната, школы № 11, дошкольного отделения «Незабудка» и образовательного корпуса лицея № 2 имени В. В. Тихонова. Все работы должны закончить до 1 сентября.

Сейчас рабочие монтируют элементы фасада и козырьки, укладывают плитку и заливают полы, устанавливают двери и перила, красят стены. Параллельно идут работы по подготовке систем отопления и электроснабжения и благоустройство территорий вокруг учреждений.

Капитальный ремонт проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы партии «Единая Россия». Работы контролирует глава Павловского Посада.

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