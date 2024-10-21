Еще 4 центра образования в Богородском округе получили областной грант

Министерство образования Московской области подвело итоги конкурсного отбора по получению Гранта общеобразовательными организациями Подмосковья. По числу школ, получивших грант, Богородский округ вошел в топ-5 муниципалитетов Московской области.

Центры образования Богородского округа № 9, № 10, № 45 и «Богородский» получили областной грант. Основным критерием был показатель высокого уровня достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию за минувший учебный год.

На заседании комиссии Экспертного совета были определены 75 общеобразовательных организаций региона. Получателей граната выбрали среди набравших наибольший балл в рейтинге по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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