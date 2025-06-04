Четыре станции водоподготовки построят в Воскресенске к 2026 году

В ближайшие два года в Воскресенске введут в эксплуатацию еще четыре объекта в сфере водоснабжения. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой.

Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Так, станция водоподготовки появится на водозаборном узле «Золотово». Производительность составит 40 м3/час.

Также объекты возведут на узлах «Леоново», «Губино», «Знаменка». Их производительность достигнет 10 м3/час.

Ответственные лица уже определили подрядную организацию. С ней заключат контракт на проведение работ.

Отметим, что строительство и запуск новых станций водоподготовки в округе поможет улучишь качество питьевого водоснабжения более чем для 2400 жителей Воскресенска.