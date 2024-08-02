Четыре преподавателя из Мытищ вошли в число лучших учителей России
Педагоги из Мытищ победили на всероссийском конкурсе. Четверо преподавателей получат денежное вознаграждение ко Дню учителя.
Учителя из Мытищ прияли участие во всероссийском конкурсе на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Всего из Московской области в список попали 68 учителя. Конкурсная комиссия оценивала преподавателей по нескольким направлениям, в том числе наличие собственных методических разработок, результаты учеников.
Премией отметили учителя физики из школы № 6 Ольгу Афанасьеву, педагога начальных классов из гимназии № 17 Ольгу Васильеву, учителя русского языка и литературы из школы № 19 Ольгу Быкову и ее коллегу из многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Яну Гонгину. Педагоги получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей к профессиональному празднику.
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