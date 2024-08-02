Четыре преподавателя из Мытищ вошли в число лучших учителей России

Учителя из Мытищ прияли участие во всероссийском конкурсе на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Всего из Московской области в список попали 68 учителя. Конкурсная комиссия оценивала преподавателей по нескольким направлениям, в том числе наличие собственных методических разработок, результаты учеников.

Премией отметили учителя физики из школы № 6 Ольгу Афанасьеву, педагога начальных классов из гимназии № 17 Ольгу Васильеву, учителя русского языка и литературы из школы № 19 Ольгу Быкову и ее коллегу из многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Яну Гонгину. Педагоги получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей к профессиональному празднику.

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